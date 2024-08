Altroconsumo ha stilato la classifica dei supermercati più economici | non sono i più amati dagli italiani

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 12 agosto 2024) La lista deipiùstilata da: ecco qualii top per il risparmio, ma non tra i più. I consumatorisempre alla ricerca non soltanto della qualità, ma anche deiche permettono loro di risparmiare: il costo della vita diventa sempre più alto e, proprio per questo, scegliere i giusti punti vendita diventa fondamentale per l’economia della propria famiglia. Ie discount piùsecondo– cityrumors.itCon una recente indagine,(sempre al fianco dei consumatori e pronto, con le sue analisi, a fornire dati preziosi) ha presentato nel dettaglio i varidove è possibile risparmiare di più secondo vari parametri, prendendo in esame, nel complesso, oltre 1.200 punti vendita e più di 1,6 milioni di prezzi analizzati.