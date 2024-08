Affitti brevi in calo a Roma ma è boom di prezzi | +72% rispetto ai dati pre-pandemia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il mercato degliè sempre più in crescita, e c’è una città che in questi mesi ne ha beneficiato più di tutti: è Parigi, che con le recenti Olimpiadi ha registrato un aumento del 63% a giugno 2024allo stesso mese del 2019. Un trend che non è stato osservato in nessuna delle altre sei principali città europee per arrivi internazionali (Londra, Amsterdam, Berlino,, Barcellona, Madrid). Lo attestano idi AirDna. Calano gli annunci in Europa Le recenti Olimpiadi hanno avuto un impatto significativo sul mercato deglia Parigi, un settore osservato con crescente attenzione da amministrazioni locali e cittadini per le sue ripercussioni suidelle abitazioni destinate ai residenti. La capitale francese è però l’unica tra le principali destinazioni in Europa dove il numero di annunci è superiore a quello del 2019.