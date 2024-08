40enne morto nel suo furgone da giorni | la terribile scoperta di un passante

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Mimmo Tres, un uomo di 40 anni originario di Mel, in provincia di Belluno, è stato trovatoall’interno del suonella giornata di domenica 11 agosto, lungo via Erizzo, nella frazione di Bigolino a Valdobbiadene, in provincia di Treviso. Il decesso sembra essere avvenuto almeno un paio diprima del ritrovamento, probabilmente venerdì o anche prima. Leggi anche: Aggredite e picchiate dal branco: “Nessuno ci ha aiutato, si chiedevano solo se fossimo donne trans” L’allarme era scattato nella tarda mattinata e ad accorgersi di quel conducente accasciato sul sedile passeggero è stato un. Accorgendosi di quel corpo, ha aperto lo sportello e ha fatto macabra. È stato necessario far intervenire i sanitari per soccorrerlo, visto il fortissimo odore all’interno del, prima che quest’ultimo si riprendesse.