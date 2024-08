Mucillagini in mare | le piscine fanno il record | Forte incremento dovuto anche a quel fenomeno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) In tanti hanno deciso di trascorre le vacanze alma la fioritura di mucillagine ha penalizzato la fruizione e così molti hanno optato per la piscina. Presa d’assalto La Nuova Isola, il parco acquatico privato di via Cagiata a Campocavallo di Osimo. L’assenza di altre strutture simili in Valmusone ha favorito la sua ascesa, con tantissimi turisti tra luglio e agosto, mauna decina di associazioni che lo scelgono come sede settimanale dei propri centri estivi. "Abbiamo notato questoe sicuramente a- raccontano i gestori -. Non abbiamo aumentato i prezzi, ci siamo impegnati a non farlo nonostante i rincari chenoi subiamo". Tante le difficoltà affrontate, tra cui l’ingaggio del personale necessario per gestire il parco acquatico: "Siamo riusciti a reperire il personale.