LIVE Superbike GP Portogallo 2024 in DIRETTA | parte gara-2!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-20 Petruccibene con la propria Ducati come accaduto nella race-1 e nella prova di questa mattina. L’ex protagonista del Motomondiale deve però inchinarsi alla BMW n. 54 di Razgatl?o?lu che con forza torna in vetta in curva 3. 19.00 GREEN FLAG! Inizia-2 a Portimao! 18.58 Manca poco alla fine del giro di formazione, 20 giri all’orizzonte anche quest’oggi. 18.57 Toprak Razgatl?o?lu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team #54)nuovamente dalla pole dopo quanto accaduto questo pomeriggio e nella race-1 di ieri. 18.55 Il sole splende in quel di Portimao, pronti per vivere una nuova competizione da venti giri al tramonto. 18.52 BMW sarà ancora imbattibile? Toprak ha mostrato un passo superiore alla concorrenza, la moto n.