Inzaghi | Con il Frosinone vogliamo dare le risposte giuste prime del campionato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Pisa, 11 agosto 2024 - L'allenatore del Pisa Filippoha presentato il match di Coppa Italia contro ilanticipando i temi della partita alla vigilia in conferenza stampa.La Coppa Italia è la prova generale del. Come si presenta la squadra? Ci sono indisponibili? “Mi auguro che stiano bene i ragazzi. Ci teniamo a far bene e anche ad anavanti. Soprattutto se si passa qualche turno può regalare grandi palcoscenici. Siamo pronti e siamo a posto. Penso che avrò tutti quelli ci sono stati nell’ultimo periodo a parte Esteves. Leris e Lind non ci saranno, ma la prossima saranno a disposizione dopo il transfer dall’estero”.Quanto pesa l’infortunio di Esteves? “Pesa tantissimo perché era uno dei giocatori fondamentali di questa squadra. Dispiace per il ragazzo, ma guarindietro ora non serve a niente.