Highlights Italia-Usa 3-0 | finale per l’oro volley femminile Olimpiadi Parigi 2024 VIDEO

(Di domenica 11 agosto 2024) Idella medaglia d’oro delle azzurre: finisce 3-0 (25-18, 25-20, 25-17) laperdel torneo didelledi. Le azzurre di Julio Velasco scendono in campo molto determinate e sembrano non pagare l’emozione della prima storica finalissima olimpica. Danesi e compagne partono forte e dominano in tutti i fondamentali, dall’inizio alla fine, fermando le campionesse olimpiche di Tokyo 2020 in unaa senso unico. La South Paris Arena si colora di azzurro e l’conquista la prima storica medaglia d’oro della storia ai Giochi Olimpici. Di seguito, le immagini salienti dellapertrae Stati Uniti.