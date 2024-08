Chelsea-Inter Inzaghi chiede gli straordinari a tutti – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024) L’scenderò in campo oggi contro il: da lunedì invece la testa sarà rivolta alla prima uscita in Serie A contro il Genoa al Marassi. I nerazzurri, a Londra, dovranno sistemare alcune cose. DIFESA – Simonee l’, nel pomeriggio di oggi, scenderanno in campo a Londra per l’ultima uscita pre-stagionale contro il. Una partita particolare per il tecnico piacentino che dovrà sistemare alcuni tasselli importanti in vista della prima giornata di Serie A contro il Genoa nel prossimo weekend. Come raccontato da Sport Mediaset nella puntata odierna, l’dovrò fare tanta attenzione alla retroguardia. La stessa difesa che nelle ultime due uscite – ancor di più contro l’Al Ittihad – che non ha funzionato lasciando qualche scoria pericolosa in vista dell’esordio in campionato.