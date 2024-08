Borgo Mameli le responsabilità Il Comune avvisa i gestori | La manutenzione tocca a loro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) "È chi ha in gestione temporanea quell’area che deve farsi carico della cura, dellae della messa in sicurezza. Altra cosa è la riqualificazione del complesso, le due cose non sono collegate". Ha deciso di fare ordine il, sulla querelle di. Dove due sere fa una trave di legno è caduta su un tavolo di gente a cena, provocando una ferita alla testa a uno degli avventori presenti e lesioni meno significative ad altre persone. I responsabili del locale, che è stato chiuso perché "inagibile", hanno ipotizzato che a influire sul cedimento possa essere stato il temporale di qualche giorno fa. "Di fronte a eventi straordinari spetta aifarsi carico dei controlli", ha ribadito l’assessore Raffaele Laudani in un punto stampa proprio a chiarire i confini delle