Una nuova stagione di sport emozioni e valori con la Ginnastica Petrarca

(Di sabato 10 agosto 2024) Arezzo, 10 agosto 2024 – Un anno dicon la. La società aretina ha avviato il conto alla rovescia verso mercoledì 11 settembre quando, a partire dalle 17.00, il palazzetto dellodi San Lorentino aprirà le proprie porte per l’Open Day in cui bambini e bambine a partire dai quattro anni di età potranno mettersi alla prova nelle diverse specialità ginniche. La giornata sarà tenuta dallo staff tecnico petrarchino che accoglierà gli aspiranti ginnasti e che proporrà una lezione in cui sarà possibile vivere le prime esperienze traRitmica,Artistica Maschile eArtistica Femminile, con i nuovi iscritti che avranno poi diritto a due lezioni di prova gratuite.