(Di sabato 10 agosto 2024) Pechino, 10 ago – (Xinhua) – Laha operato un totale di 11.403 treni che hanno trasportato quasi 1,23 milioni di unita’ equivalenti a venti piedi (TEU) dineisettedi quest’anno, con un aumento rispettivamente del 12% e dell’11% su base annua, come mostrato oggi dai dati dellaStateGroup Co., Ltd. Nel mese di luglio sono stati operati 1.776 treni, trasportando 185.000 TEU di, segnando il terzo mese consecutivo condi 1.700 treni operativi, secondo la compagnia. La compagnia ha dichiarato che dall’inizio di quest’anno ha continuamente migliorato la qualita’ e l’efficienza dei servizi delper garantire la stabilita’ e la fluidita’ della catena di approvvigionamento e della catena industriale internazionali.