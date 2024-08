Calciomercato Juventus Nico Gonzalez ad un passo con contropartita e corsa a 3 per il secondo attaccante

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2024) Giorni di fuoco suldella. La stagione è alle porte e la dirigenza è in contatto per completare la rosa a disposizione di Thiago Motta. In attesa di definire la questione del difensore, i bianconeri sono pronti a concludere tre operazioni tra trequarti e attacco. Il primo riferimento è ovviamente a Koopmeiners dell’Atalanta. L’olandese spinge per la cessione e la trattativa è in corso per circa 55 milioni di euro senza contropartite. Le mosse in attacco L’intenzione delleè quella di chiudere due attaccanti esterni. E’ vicinissimo l’arrivo didella Fiorentina. La ‘Vecchia Signora’ ha già raggiunto l’accordo con il calciatore e anche la trattativa con i viola è avanzata. La valutazione è di 30 milioni di euro ma nell’affare potrebbe rientrare una(McKennie o Kostic).