Calcio La Biagio Nazzaro Chiaravalle tiene per un’ora poi il Montefano dilaga 0-4

(Di sabato 10 agosto 2024) Un eurogol di Papa sblocca la sfida per i ragazzi di Manisera a fine primo tempo, poi Nardacchione, Postacchini e Pincini arrotondano il risultato nella ripresa, 10 agosto 2024 – Per ildebutto stagionale fortunato, perde in casa, invece, la. Il primo test deitti e dei viola al Comunalese finisce 0-4 in favore della squadra di Manisera. I ragazzi di Bedetti tengono bene il campo per oltredi gioco contro un avversario di categoria superiore, ma non riescono ad essere ancora incisivi sotto rete. Decidono lo splendido gol in rovesciata di Papa a fine primo tempo, la rasoiata di Nardacchione, la zampata di Postacchini e il rigore di Pincini nella ripresa. Primo tempo Nei primi minuti le due squadre coprono bene il campo, ma non riescono ad essere incisive in avanti, con le difese molto attente.