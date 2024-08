Bollino rosso sulle autostrade italiane | i tratti più trafficati

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 10 agosto 2024) L’arrivo del secondo weekend di agosto coincide con il. Ecco quali sono ipiù. Ci siamo. È arrivato il periodo tanto atteso per molti italiani: quello delle vacanze. In questo weekend, il secondo di agosto, sono milioni gli italiani che si sono messi in viaggio per raggiungere i luoghi di vacanza e la villeggiatura. Come riportato da TgCom24, la rete Anas prevede un aumento degli spostamenti su strada e per questo motivo si consiglia di prestare la massima attenzione quando ci si mette alla guida. Traffico – cityrumors.it – foto AnsaStando alle informazioni che si hanno a disposizione, questo è il fine settimana più trafficato dell’intero 2024. Una situazione che ha portato l’Anas ad emettere unneroper la giornata odierna di sabato 10 agosto mentre per domani ilscelto è quello