Benedetto il giorno che abbiamo sbagliato da Costanza Miriano un manuale per la manutenzione del matrimonio

(Di sabato 10 agosto 2024) “ilche”: già il titolo è una premessa. Nessunè perfetto e con il passare degli anni, nella maggior parte dei casi, le differenze caratteriali, di vedute, e anche di fede, anziché ammorbidirsi diventano sempre più nette. Come scegliere allora di mantenere quel ‘per sempre’ al quale si ispira ilcristiano? E’ a questa domanda che cerca di rispondere il nuovo libro di, un “didel”, come recita il sottotitolo, edito da Sonzogno. “Questo libro racconta di matrimoni – spiega la stessa autrice nell’introduzione – in cui uno dei due sposi, o entrambi, a un certo punto o in molti punti sentono la fatica” di andare avanti, “sentono una mancanza che – non vorrei svelare la soluzione del giallo – può colmare solo Chi è più grande”.