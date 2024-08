Sollevamento pesi Olivia Reeves vince in scioltezza l’oro olimpico nella -71 kg

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) Terza giornata che va in archivio senza grandi sorprese per ilai Giochi Olimpici di Parigi 2024.seconda e ultima finale del day-3 è arrivata infatti la vittoria della favorita statunitensenei -71 kg, categoria priva di cinesi (che hanno deciso di scartare questo evento, sapendo di rischiare una possibile sconfitta contro la rising star americana).si è ritrovata dunque in un contesto favorevole per poter dominare la scena, facendo valere la sua solidità in entrambe le componenti di gara e trionfando con 262 kg di totale (117 kg di strappo, nuovo recorddi specialità, e 145 di slancio). Debuttocoi fiocchi per la vice-campionessa del mondo in carica, che corona il suo sogno a soli 21 anni.