Programma flop italiano è stato venduto in Polonia

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 9 agosto 2024) Unche in Italia non èun successo avrà una seconda chance in. La notizia è di qualche giorno fa e sto parlando di Boomerissima, format ideato e scritto da Alessia Marcuzzi e prodotto da Banijay Italia che ne detiene i diritti. Questo polacco sarà il primo adattamento del format e sarà condotto da Barbara Kurdej-Szatan e andrà in onda il prossimo 6 settembre su TVP2. Il titolo ovviamente non resterà Boomerissima ma si chiamerà Cudowne Lata, ossia Anni Meravigliosi. Un titolo che richiama iloriginale a cui Alessia Marcuzzi si è ispirata, ossia I Migliori Anni di Carlo Conti. Questi sono gli ascolti della prima edizione di Boomerissima: 1^ puntata: 1.310.000 telespettatori, pari al 7,37% di share 2^ puntata: 1.459.000 telespettatori, pari al 8,49% di share 3^ puntata: 1.143.000 telespettatori, pari al 6,9% di share 4^ puntata: 1.072.