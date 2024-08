Made in Italy a picco in giugno Volumi esportati giù dell’86% pesa la Germania Scendono anche le importazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il governo continua a vantare le performances dell’economia italiana, l’Istat continua a diffondere pessimi dati. Dopo quelli su industria e consumi, ecco quello sulle esportazioni di, in calo del 6,1% in valore rispetto all’anno prima e, addirittura, dell’8,6% nelle quantità. Consola poco il + 0,5% su maggio che era stato a sua volta un mese debole. Crollano le, – 9,3%, a testimonianza di un’attività economica sempre più fiacca. Questo fa si che il saldo sia positivo per 5 miliardi di euro Scende soprattutto l’export verso l’Austria (- 11,7%), il Belgio (- 10,5%) e la(- 8,7%). Le difficoltà dell’economia tedesca, che non sembrano destinate a risolversi a breve, sono destinate inesorabilmente a contagiare quella italiana, il tessuto manifatturiero del Nord è fortemente integrato nelle filiere tedesche.