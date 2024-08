La merenda top per l’estate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2024)per i bambini è sinonimo di ore e ore trascorse a giocare al parco o sulla spiaggia. In vacanza, quindi, la, a metà mattina e metà pomeriggio, diventa una pausa importante per assicurare loro la giusta carica energetica. Fondamentale, quindi, scegliere alimenti facilmente digeribili che non impegnino troppo la digestione e che coprano dal 7 al 10% delle calorie quotidiane (tra le 100-125 calorie per un bambino di 6 anni e le 180-200 circa per un adolescente). Prima regola poi, per aiutarli ad affrontare caldo e afa, assicurare un giusto apporto di liquidi per mantenere una buona idratazione. Via libera all’acqua che disseta e reintegra i sali minerali, limitando thè, succhi di frutta e bibite zuccherate e gasate che sono ipercalorici, saziano poco e non hanno benefici nutrizionali. Discorso a parte per il latte.