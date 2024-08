Immobili intestati ai figli per non pagare cartelle sequestro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPer evitare il pagamento delleesattoriali per un totale vicino ai tre milioni di euro, avrebbero donato quattordiciai. Una procedura ritenuta irregolare e ora sanzionata dai militari del gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata che, coadiuvati dai colleghi di Cosenza e San Pietro Vernotico (Brindisi), hanno dato esecuzione ad un provvedimento dipreventivo dei 14 beniemesso in via d’urgenza dalla Procura oplontina. Destinatario del provvedimento una persona residente a Poggiomarino (della quale non sono state fornite altre generalità), indagata per sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.