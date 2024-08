FOTO Parigi 2024 ci sarà un pezzo di Sannio nella finale maschile di volley

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Ci sarà anche un po' di Sannio alla finale olimpica di volley tra Francia e Polonia in programma domani perché è stato designato il fischietto Stefano Cesare, che ha un legame forte con Vitulano, paese di nascita dei suoi genitori dove torna molto spesso per rivedere persone e luoghi a lui molto cari. La designazione di Stefano Cesare per la gara che mette in palio l'oro a Parigi è una notizia storica perché nessun arbitro italiano fino ad ora aveva mai diretto la finale olimpica. Cesare è alla sua terza olimpiade e nel suo curriculum vanta anche due finali olimpiche di beach volley, oltre ad essere stato premiato più volte come miglior arbitro italiano.