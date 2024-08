Chi è Andy Diaz e come è diventato italiano appena in tempo per 4 giorni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024)ha conquistato la medaglia di bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi di Parigi 2024, riuscendo a fare prontamente centro con la maglia azzurra alla sua prima uscita con la Nazionale Italiana. Prima dell’evento allo Stade de France, infatti, il 28enne non aveva potuto rappresentare il Bel Paese. Questo fuoriclasse assoluto dell’atletica leggera è nato a L’Avana (Cuba) il 25 dicembre 1995, è cresciuto sull’Isola e ha difeso i colori del Paese caraibico in ambito sportivo. La sua storia è incredibile: è venuto in Italia nel 2021, per alcuni mesi è stato senza fissa dimora e ha dormito sul marciapiede davanti all’ufficio immigrazione di Roma sperando di ottenere il permesso di soggiorno provvisorio, poi nel novembre 2021 ha contattato Fabrizio Donato, ai tempi primatistadi salto triplo, e con un messaggio inviato su Instagram ha chiesto aiuto.