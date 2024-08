Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 agosto 2024) Ilin Serie A si chiuderà il prossimo 30. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA L’continua la sua ricerca in difesa e punta il nome di Nathan Zezé del Nantes. A tal proposito, il club nerazzurro ha inviato un’offerta al club francese, che ha però già rifiutato. L’mantiene le antenne dritte anche sull’attacco: Federico Chiesa continua ad essere un’opportunità che puòessare, mentre si abbassano le quotazioni di Konate.