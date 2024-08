Un altro passo sulla strada tra Travacò e San Martino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) È partita la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di realizzazione di una nuovadi collegamento tra via del Tovo aSiccomario, nella zona industriale, e via Madonna in SanSiccomario. Un collegamento destinato ad alleggerire il traffico nella zona Sud di Pavia. A settembre si dovrebbe effettuare la Conferenza di servizi per l’approvazione della variante al Pgt in modo che possano partire al più presto i lavori. "Per quanto possibile stiamo cercando di accelerare i tempi – avverte il sindaco diOscar Ragni – Ci stiamo tenendo in contatto con gli altri enti coinvolti, Provincia, Regione e Comune di SanSiccomario. Dobbiamo seguire tutti gli step necessari per costruire la".