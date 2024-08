Truffa sulle rinnovabili Annullato il maxisequestro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ilè statodal tribunale del riesame. È l’inaspettato risvolto dell’inchiesta per laenergiefinalizzate a ottenere incentivi statali che vede al centro la Dister Energia Spa di Faenza e due ditte fornitrici, la Recywood di Faenza e la Enerlegno di Forlì. Nei giorni scorsi, in seguito alle indagini della guardia di finanza, era stato eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti della centrale di produzione di energia rinnovabile e del suo legale rappresentante per oltre 7,7 milioni di euro, cifra che in base a quanto emerso dal lavoro delle fiamme gialle è pari ai contributi pubblici percepiti e alle imposte evase. La Dister Energia Spa ha presentato richiesta richiesta al tribunale del riesame contro provvedimento tramite il proprio legale Maddalena Rada; ieri il tribunale lo ha accolto, annullandolo.