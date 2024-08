Thanksgiving 2 | Eli Roth svela nuovi dettagli e anticipa il ritorno del personaggio di Addison Rae

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 8 agosto 2024) Elista lavorando già da un anno a2, in uscita nel 2025, ma le informazioni sul film sono ancora molto poche ma finalmente sappiamo che probabilmente al centro della narrazione tornerà la star dei socialRae, nei panni di Gabby., nato come un easter eggs, un fake trailer all’interno di Grindhouse diretto da Tarantino e Rodriguez, è diventato uno dei film horror di maggior successo dello scorso anno, tanto da annunciare a pochi mesi dall’uscita in sala il suo sequel ufficiale che dovrebbe portare avanti la narrazione del primo capito. Il film è in linea con tutta la carriera di genere del cineasta Eli, che ricordiamo per aver diretto Hostel e Cabin Fever, quindi uno slasher crudo e violento ma con toni grotteschi e sarcastici per alleggerire la visione e tenere incollato allo schermo lo spettatore.