Terremoto di magnitudo 7 1 in Giappone E ora si teme uno tsunami

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 agosto 2024) Due scosse di, la prima di6.9 e la seconda più forte di7.1 hanno colpito il, al largo dell’isola meridionale di Kyushu. Lo ha dichiarato il Servizio geologico degli Stati Uniti. Il Centro di allertadel Pacifico ha affermato che non c’è al momento da segnalare una allerta. Secondo l’Agenzia meteorologicase, la scossa si e’ verificata alle 16:43 (le 9:43 in Italia), con epicentro poco al largo della prefettura, a una profondita’ di circa 30 chilometri. Le autorita’ hanno emanato un’allerta, e onde alte circa mezzo metro hanno gia’ raggiunto il porto di Miyazaki. L'articolodi7.1 in. E ora siunoproviene da Ildenaro.it.