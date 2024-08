Shopping col freno a mano | I saldi hanno perso appeal Offerte tutto l’anno e online

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) A poco più di un mese dall’inizio deiestivi il piatto piange e il bilancio è tutt’altro che positivo. I ribassi ormai sono superiori quasi ovunque al 50% e in certi casi si taglia anche del 70%, deiestivi, ma salvo qualche eccezione, non sembra esserci un’inversione di tendenza rispetto alla stagione invernale. Per Federmoda-Confcommercio, infatti, il calo rispetto alscorso in Umbria è del 15 %, peggio del dato nazionale che si ferma all’8%. Più debole anche l’apporto dei turisti, che sembra orientato più allegastronomiche che alloa prezzi scontati. "La categoria - ribadisce il presidente di Federmoda Carlo Petrini – ha chiesto più volte di spostare la data dei, misura che oggi si ritiene comunque non risolutiva".