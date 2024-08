Scontro Comune-Marina Si aprono spiragli sul porto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Non c’è nulla di nuovo" il sindaco, Valerio Vesprini, continua a restare abbottonato sulla questione riguardante la decadenza della concessione demaniale marittima pronunciata dalnei confronti della societàche gestisce ilturistico per il mancato pagamento di canoni. Il primo cittadino consapevole della delicatezza e complessità della problematica vuole evitare di dire cose che, se malamente interpretate, potrebbero rischiare di complicare ulteriormente la già intricata situazione. In ogni modo il suo ’Acqua in bocca’ non ci impedisce di conoscere direttamente dal Palazzo civico lo stato dell’arte. Veniamo così a sapere che ilha scritto all’agenzia del demanio chiedendo lumi su ciò che deve fare, anche perché i crediti sono suoi (cioè del demanio ndr.).