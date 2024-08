Scontri Cesena-Padova 34 Daspo per gli ultras biancoscudati coinvolti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 – Ben 34notificati dalla Digosna e disposti dal questore di Forlì-a seguito degliche hanno avuto luogo domenica scorsa tra le tifoseriete e del. Le due squadre si sono affrontate nel turno preliminare di Coppa Italia. Una cinquantina di tifosi veneti – alcuni travisati e armate di aste e bottiglie di vetro – sono sfuggiti ai controlli della polizia eludendoli, per poi dirigersi verso la curva degli avversari e verso il ‘Bar Bombonera’, loro punto di ritrovo. Qui si sarebbero scagliati contro iti, che hanno reagito. Per sedare i disordini è servito l’intervento delle forze dell’ordine, che al loro termine hanno avviato le indagini per accertare quanto era successo e individuare i responsabili. Un grande aiuto è stato dato dai sistemi di videosorveglianza e dalle riprese del personale della Polizia scientifica.