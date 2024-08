Parigi 2024 canoa sprint sul podio | Tacchini-Casadei sono argento nei 500 metri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto– Carloe Gabrieleconquistano la medaglia d’nelladoppio 500alle Olimpiadi di. Gli azzurri hanno chiuso la finale A in 1’41?08, dietro ai cinesi Hao Liu e Bowen Ji e davanti di soli 10? agli spagnoli Joan Antoni Moreno e Diego Dominguez. Per l’Italia è la 30esima medaglia in questa rassegna a cinque cerchi e l’11esima d’. (Fonte Adnkronos) Foto FICK ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.