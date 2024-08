Le fiction Mediaset che vedremo in autunno | titoli e cast

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Durante la presentazione dei palinsesti della stagione 2024/2025, oltre ai reality show e ai programmi storici di punta (dal Grande Fratello a C’è posta per te passando per La Talpa e Amici),ha anche annunciato lein programma nei prossimi mesi. Non è stato svelato il periodo previsto per la messa in onda delle serie tv che caratterizzeranno alcune prime serate di Canale 5 ma proviamo a dare un ordine aiche potremo seguire nell’2024, sempre più alle porte. I fratelli Corsaro Sarà l’amato volto di Giuseppe Fiorello il protagonista della nuova serie di Canale 5, I Fratelli Corsaro. Si tratta di quattro serate, con la regia di Francesco Miccichè, adattamento del ciclo di romanzi del giornalista Salvo Toscano. La serie verrà trasmessa in prima visione assoluta su Canale 5 e sarà disponibile, ovviamente, anche in streaming suInfinity.