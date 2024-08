‘Inside Out 2’ in casa | la psicologia dei colori nell' interior design

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il lungometraggio animatoOut 2’, uscitoe sale a giugno, è campione di incassi al botteghino: già dopo venti giorni dal suo debutto aveva registrato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Il sequel Disney-Pixar ha proseguito l’esplorazione della mente di Riley Andersen, che gli spettatori hanno ritrovato adolescente, rivelando come le sue emozioni – Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura, Invidia, Disgusto, Imbarazzo, Ansia e Noia (Ennui) – interagiscano e influenzino la sua vita quotidiana.deiLadeiè una disciplina che studia come le tinte cromatiche influenzino le emozioni e i comportamenti umani. Nei contestilinghi, la scelta legata alle nuance e alle sfumature di pareti, mobili e complementi d’arredo può letteralmente trasformare un ambiente, avendo un impatto su umore, comfort, produttività e funzionalità dello spazio.