Incidente a Lugo Ravenna | camion tampona auto e perde carico di pomodori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Frascata di), 8 agosto 2024 - Non ha per fortuna registrato feriti, anche se lo spavento è stato tanto, l’verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale ‘Bastia’ all’altezza di Frascata di. Intorno alle 19, unche trasportava undie che procedeva con direzione di marcia Lavezzola-Giovecca, per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia dihato una Ford ‘Fiesta’. In seguito all’impatto, il mezzo pesante è uscito di strada sulla destra, arrestandosi su una fiancata endo l’intero, di fatto impedendo l’accesso ad un’abitazione. L’è invece rimasta sulla carreggiata. Nell’è rimasta coinvolta anche una secondache viaggiava in direzione opposta..