Il set dell’Amica geniale in città | La scenografia racconta la serie

(Di giovedì 8 agosto 2024) Con l’apertura della 24esima edizione della rassegna ’Sinfonie di cinema’ nel Polo Museale San Francesco di Montefiore dell’Aso, domani sarà aperta una sala che raccoglierà importanti documenti relativi alle scenografie dellatelevisiva ’L’amica’ di Giancarlo Basili. Abbiamo incontrato lo scenografo e direttore della rassegna cinematografica. Quelloè uno dei set più grandi d’Europa. Cosa porterà di questo progetto a Montefiore dell’Aso? "Artisticamente conterrà i bozzetti, alcune foto di scena cheno tutta la costruzione del grande set all’interno della fabbrica abbandonata vicino Caserta di 25mila metri quadri. Contiene anche il plastico di progettazione in scala, che il pubblico può vedere in rapporto alle immagini e questo vieneto per la prima volta in Italia.