Giani manda a casa un’Italia frenata Troppa Francia i Giochi restano un tabù

(Di giovedì 8 agosto 2024)3 ITALIA 0 (25-20, 25-21, 25-21): Ngapeth 15, Chinenyeze 6, Patry 9, Clevenot 17, le Goff 4, Brizard 3, Grebennikov (L), Toniutti, Jouffroy, Louati 1, ne Tillie, Faure. Al.. ITALIA: Romanò 10, Lavia 8, Galassi 5, Giannelli 2, Michieletto 7, Russo 9, Balaso (L), Sbertoli, Porro 2, ne Bottolo, Sanguinetti, Bovolenta. All. De Giorgi Arbitri: Cespedes, Ivanov. Note: durata set 24’, 28’, 26’ tot. 1h18’.: ace 3, m 5, e 20. Italia: ace 6, m 7, e 19. dall’inviato I miracoli si chiamano così perché sono rarissimi, due volte nella stessa Olimpiade e in due giorni non ricapitano. Per l’oro olimpico ripassare un’altra volta ancora. Toccherà aandarsi a cercare quell’unica medaglia che gli manca, gli azzurri domani alle 16 cercheranno di prendersi almeno il bronzo contro gli Stati Uniti che sono arrivati al tie-break contro la Polonia.