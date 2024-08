Gaetano Curreri da Vasco Rossi a Zocca | abbracci e tanti ricordi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Modena, 8 agosto 2024 – L’estate di: relax tra natura, buon cibo e amici. E non mancano gli incontri speciali. Aè arrivato anchee una bella chiacchierata con l'amico di sempre. Il Kom commenta con ironia sui social lo scatto che immortala l'incontro: "Foto conÈ venuto a trovarmi aIn corriera come faceva una volta.. ai tempi di Punto Radio". E i fan si scatenano: "due pilastri della musica non canzoni sono poesia avanti"; "Quanto mi piacerebbearvi forte tutti e due"; "Sono cresciuta con voi, siete parte della mia vita e del mio dna". Ultimo a pranzo con Cesare Cremonini a Bologna, poi la dedica emozionante sui social Intanto il Komandante in questi giorni, tra un blitz e l'altro dei suoi fan a, si gode l'estate alla scoperta del suo territorio.