Crisi dello sharing a Milano | cala il noleggio di auto e crolla quello dei motorini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Forse sarà il futuro della mobilità, ma la condivisione è lontana da incarnarne il presente. Il report dell’Amat (Agenzia della mobilità, dell’ambiente e del territorio) appena pubblicato certifica unain atto della filosofia. Continua a giugno 2024 la diminuzione dell’uso di mezzi in: -6,3% per lerispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il dato negativo è migliore dei crolli a doppia cifra degli scorsi mesi (-19,7% ad aprile con un tonfo di -23,3% a maggio). Sono 3.430 ledisponibili al momento, gestite da 4 principali operatori (Enjoy, ShareNow, E+Share, Zity). “Un’approfondimento condotto da Amat nei mesi scorsi ha fatto emergere un cambiamento nelle abitudini da parte di chi adopera lemobili in condivisione. Ci sono meno accessi, ma in compenso si è allungata la durata del” fanno sapere dall’assessorato alla Mobilità.