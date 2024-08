Bedding e sistemi per il riposo | un mercato in crescita sulle ali dell' e-commerce

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) (Adnkronos) - 8 agosto 2024. Quello delè un settore commerciale in forte espansione, soprattutto online. Complice, in parte, la pandemia - che ha accentuato il focus sul relax domestico e sulla qualità del sonno per uno stile di vita più sano - iper il riposto (materassi, cuscini, guanciali e simili) rappresentano una categoria merceologica particolarmente gettonata presso gli utenti che fanno acquisti in rete. Questa nuova tendenza è testimoniata anche dai dati che emergono da ricerche specializzate; secondo le indagini dicondotte dalla Casaleggio Associati, ad esempio, il comparto "casa e arredo" (che include anche materassi, doghe e accessori per il), ha superato i 3 miliardi dieurodi fatturato, a fronte di unasuperiore al 30% registrata nel 2023 rispetto all'anno precedente.