ATP Montreal Flavio Cobolli domina Felix Auger-Aliassime e approda al secondo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Inizia bene l’avventura nel Masters1000 di(Canada) di. Il tennista italiano (n.33 del ranking) ha sconfitto per 6-3 6-2 il canadese, padrone di casa,(n.19 del ranking) in 68? di gioco. Una partitata da, al cospetto di unpoco centrato, che avrà anche risentito delle fatiche del torneo olimpico. Bravo peròa esprimere un gran tennis e nel prossimoaffronterà il francese Arthur Rinderknech. Nel primo set, dopo un equilibrio iniziale, la grande mobilità e la profondità dei colpi dicreano non pochi problemi al canadese. Il servizio non sostiene più di tanto il nativo die il break c’è nel sesto game. Il classe 2002 del Bel Paese gioca molto bene, togliendo sempre il tempo al suo avversario ed entrando con i piedi dentro il campo specialmente quando colpisce di dritto.