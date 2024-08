Atletica i tempi di frazione della 4×100 in batteria | Jacobs paga una frenata Tortu deve migliorare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’Italia si è qualificata alla finalemaschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, chiudendo la primaal quinto posto con il tempo di 38.07 e meritandosi il secondo crono di ripescaggio per l’atto conclusivo. Analizziamo nel dettaglio ididegli azzurri. Matteo Melluzzo è uscito dai blocchi di partenza con un tempo di reazione pari a 0.144, i primi metri in fase di accelerazione non sono forse stati impeccabili ma poi il siciliano è sensibilmente migliorato e infatti ha chiuso con il tempo di 10.34, ovvero sei centesimi meglio rispetto a un gran partente come lo statunitense Christian Coleman, un decimo meglio del britannico Jeremiah Azu e solo due centesimi peggio del giapponese Abdul Hakim Sani Brown, ovvero il più veloce in avvio.