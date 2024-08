Amici 24 anticipazioni figlio di Raf allievo? Chi è Samuele Riefoli D' Art

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 8 agosto 2024) Con l'avvicinarsi dell'inizio di24 cominciano a emergere le prime indiscrezioni sui possibili partecipanti, sia cantanti che ballerini, che animeranno la nuova stagione del talent di Maria De Filippi. Una delle voci più intriganti riguarda la possibile presenza di, in arte D'Art,del famoso cantante Raf e della showgirl Gabriella Labate. Negli ultimi anni,ha visto la partecipazione di diversi figli d'arte, come LDA (di Gigi D'Alessio), Angelina Mango (figlia di Pino Mango e Laura Valente) e Holden (di Paolo Carta, attuale marito di Laura Pausini). Quest'anno potrebbe essere il turno di, che avrebbe impressionato i professionisti durante i provini per la nuova edizione del talent show. Chi è, D'Art diventadi24?, classe 2000, è già attivo nel panorama musicale.