Vis D’Anzi | Ho visto una squadra forte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Pietroattuale direttore sportivo del Fossombrone, ha ricoperto lo stesso ruolo alla Vis: in Eccellenza con i presidenti Castellucci e il compitano Claudio Pandolfi, affiancato da Leonardi direttore dell’area tecnica. Con la serie D raggiuta a suon di risultati,è rimasto a Pesaro per 5 anni. Da lì arrivarono alla dirigenza prima Ferri e poi Bosco. Direttorecome hala Vis Pesaro? "Abbastanza in palla, veniva già da due amichevoli importanti, per cui in campo era molto più brillante di noi, unagià avanti nella preparazione rispetto al Fossombrone. L’ho trovata abbastanza completa in tutti i reparti, cosa che permette al mister di lavorare in tranquillità e individuare da subito eventuali pedine mancanti o esuberi".