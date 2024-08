Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Mentre continuano nelle strade del Regno Unito i disordini dei gruppi dell’ultradestra alimentati dalle fake news suie si temono per oggi nuove e ancora più devastproteste in più città, Elondal suo profilo di X, di cui è patron, ha lanciato a colpi di tweet un attacco contro il premier laburista Keire il suo governo destinato ad accendere ancora di più gli animi in una situazione ad altissima tensione. Il tycoon ha parlato di una "" in Gran Bretagna. I disordini hanno iniziato ad assumere dimensioni impression, con più di 400compiuti dall’inizio degli scontri seguiti alla strage di bambine a Southport e alla successiva "tempesta" di disinformazione on line. L’esecutivo ha mobilitato oltre 6 mila agenti specializzati per fermare la situazione di caos.