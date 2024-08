Parigi 2024 | giocatore di hockey su prato dell’Australia arrestato acquistava droga

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Undella nazionale australiana di, eliminata dall’Olanda nel torneo di, è statola notte scorsa. Lo ha fatto sapere il comitato olimpico australiano (Aoc), senza però rendere note le generalità dell’uomo che è stato fermato, limitandosi a dichiarare che continueranno a tenere informati sulla vicenda e di voler aiutare il membro della squadra. Secondo il giornale ‘Daily Telegraph‘ si tratterebbe del 28enne Thomas Craig, che ieri sera sarebbe uscito dal villaggio olimpico assieme ad alcuni compagni per andare in giro per. Craig sarebbe stato colto in flagrante mentre tentava di acquistare cocaina ed è stato fermato dalle forze dell’ordine.disuSportFace.