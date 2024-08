Paralimpiadi di Parigi 2024 l’Italia Team con 141 atleti | la squadra più numerosa di sempre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma – La Giunta nazionale del Comitato Italiano Paralimpico lo scorso 24 luglio ha approvato i nomi della Delegazione che prenderà parte alla XVII edizione dei Giochi Paralimpici Estivi, in programma adal 28 agosto all’8 settembresi presenterà all’appuntamento con lapiùdicomposta da 141 atlete eche competeranno in 17 discipline:ca, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, taekwondo, tennis in carrozzina, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, triathlon. Una lista che ha subito un’ultima modifica lunedì scorso 5 agosto, con l’inserimento in Delegazione di una atleta dello judo, a seguito dell’assegnazione di un ulteriore pass da parte della commissione bipartitica internazionale.