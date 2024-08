Natura stelle musica e giochi Nel weekend c’è ’Torre delle stelle’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Torna’, un evento unico nel suo genere, che sarà il protagonista tra il 9 e l’11 agosto al Parco di Villa Zara a Torre San Patrizio. La manifestazione è pensata per vivere tutta la bellezza dellacircondati da un panorama mozzafiato, dal crepuscolo fino alle prime luci dell’alba. Nel mezzo la splendida notte di San Lorenzo, da trascorrere, come da tradizione, con la testa rivolta all’insù, nella speranza di riuscire a cogliere il meraviglioso spettacolocadenti. Si parte venerdì con il reading letterario a più voci proposto da Giaconi Editore che prevede il coinvolgimento di piccole lettrici e piccoli lettori di Torre San Patrizio mentre dalle 19,30 è in programma l’apertura degli stand dello street food a cura della Pro Loco locale. Lanon mancherà, ma anzi sarà protagonista dalle 22.