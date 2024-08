Milano scontro moto-furgone in viale Toscana | grave ragazzo di 28 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto 2024 – Unae una noleggio si sono scontrati questa mattina intorno alle 9 all’altezza dell’incrocio semaforico fra via Vittadini enelle vicinanze del parco Ravizza, periferia sud del capoluogo. Ad avere la peggio il centauro di 28che si trovava in sella alla due ruote, e che a causa dell’impatto è carambolato a terra. Sul posto sono subito arrivate ambulanza e automedica: ilha riportato diversi traumi e contusioni ed è stato condotto in codice rosso, in condizioni critiche, all’ospedale di Niguarda. Sul luogo dell’incidente anche una pattuglia della Polizia locale. Agli agenti il compito di ricostruire la dinamica dello schianto e determinare chi, tra i due mezzi, non abbia rispettato la precedenza.