Maxi-rissa in piazza a Castelfiorentino con feriti e fuggi fuggi Così è davvero troppo

(Di mercoledì 7 agosto 2024)(Firenze), 7 agosto 2024 – Prima unascoppiata per futili motivi fra cittadini albanesi e magrebini, sedata solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Poi, a distanza di un paio d’ore, una nuova aggressione da parte di un cittadino albanese già protagonista del primo episodio, che avrebbe rifilato una bottigliata a un commerciante pakistano. Nel mezzo, le minacce subìte da una manager e l’atto di autolesionismo compiuto da un cittadino magrebino, davanti ai presenti attoniti. Una serata da "far west" quella dello scorso lunedì, conGramsci che si sarebbe trasformata in una sorta di ring.