Il patto istituzionale Nuovi sindaci riuniti in Villa Recalcati | Facciamo squadra

(Di mercoledì 7 agosto 2024)a confronto con Prefettura di Varese, Provincia e Regione Lombardia. Ahanno risposto in quaranta all’invito del prefetto Salvatore Pasquariello destinato ai primi cittadini eletti durante la scorsa tornata elettorale di giugno. Per molti di loro, i confermati alla guida del proprio Comune, è stata un’occasione per rinnovare le sinergie istituzionali, mentre per tanti altri è stato il primo approccio con le istituzioni con cui dovranno collaborare per i prossimi cinque anni. "Noi come Prefettura, Provincia e Regione ci riteniamo tutti un po’ case dei Comuni – ha detto il prefetto – siamo sulla linea di considerarci una conferenza permanente su tanti aspetti come di fatto stiamo già facendo". Al suo fianco il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini. "L’obiettivo è ascoltare tutti indipendentemente dall’appartenenza politica.